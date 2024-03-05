В марте теперь полный запрет: новое правило для всех, у кого есть дача и огород

С 2024 года в России действуют новые правила, которые ограничивают время пребывания на дачных участках и загородных домах. По этим правилам, дачники могут пребывать на своих участках только в период с 1 апреля по 1 октября

Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оснащен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете жить в нем в течение всего года. С другой стороны, для обычных загородных домов ситуация иная. Обычно они не эксплуатируются зимой и все системы выключаются на этот период. Поэтому проживать в загородном доме круглый год запрещено и вам не позволят подключать коммуникации зимой.

Однако вы все еще можете посетить свой загородный дом вне установленного периода, но вряд ли сможете им пользоваться в полной мере. Эти новые правила были введены для регулирования пребывания на дачных участках и загородных домах, а также для определения более четких критериев индивидуального жилого дома и загородного дома с точки зрения коммуникаций и удобств.