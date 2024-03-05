Сыктывкарская администрация решила изъять у жителей еще семь квартир и комнат
- 10:28 5 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
Администрация Сыктывкара предприняла значительные усилия по реализации программы сноса аварийного жилья путем изъятия собственности для муниципальных нужд. С начала года издано 26 постановлений об изъятии жилых помещений и земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими расселению.
В частности, выкуплены квартиры по следующим адресам: - Улица 28-й Невельской дивизии, 45 (квартира 18) - Улица 28-й Невельской дивизии, 51 (квартира 8) - Октябрьский проспект, 61 (секция 6, комната 5) - Местечко Дырнос, 63 (квартира 8) - Улица Лесозаводская, 11 (квартира 4) - Улица Перевозная, 1 (комнаты 12 и 12/1).
В ряде случаев возникали споры между собственниками и муниципалитетом относительно предложенной компенсации за изымаемое жилье. Собственники, недовольные суммой, обращались в суд для ее оспаривания. Только в феврале было издано шесть постановлений по решениям судов, удовлетворивших иски горожан.
Министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Чибисов выразил обеспокоенность тем, что судебные разбирательства замедляют реализацию программы переселения. По его мнению, собственники поддаются на уговоры "паразитирующих юристов", которые подталкивают их к оспариванию компенсаций.
Министр подчеркнул, что затягивание процесса из-за судебных споров приводит к обесцениванию прибавки к цене, так как инфляция "съедает" эти средства. Тем не менее, Чибисов выразил надежду, что в будущем таких спорных ситуаций станет меньше.
Параллельно с изъятием аварийного жилья, администрация Сыктывкара активно занимается расселением граждан и предоставлением им нового жилья. В 2023 году планируется расселить 68 аварийных домов, в которых проживает более 1,5 тысяч человек. Для их расселения приобретено 408 квартир.
Программа переселения из аварийного жилья в Сыктывкаре является частью региональной программы Республики Коми. В рамках этой программы планируется расселить более 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.