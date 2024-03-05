Сыктывкарская администрация решила изъять у жителей еще семь квартир и комнат

Администрация Сыктывкара предприняла значительные усилия по реализации программы сноса аварийного жилья путем изъятия собственности для муниципальных нужд. С начала года издано 26 постановлений об изъятии жилых помещений и земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими расселению.

В частности, выкуплены квартиры по следующим адресам: - Улица 28-й Невельской дивизии, 45 (квартира 18) - Улица 28-й Невельской дивизии, 51 (квартира 8) - Октябрьский проспект, 61 (секция 6, комната 5) - Местечко Дырнос, 63 (квартира 8) - Улица Лесозаводская, 11 (квартира 4) - Улица Перевозная, 1 (комнаты 12 и 12/1).