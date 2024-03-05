В Коми за неделю зарегистрировано 116 случаев внебольничных пневмоний

freepik.com

В период с 26 февраля по 3 марта 2023 года в Коми зарегистрирован значительный подъем заболеваемости инфекционными заболеваниями дыхательных путей. Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, за отчетную неделю выявлено 166 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Из них 42 случая заболевания зарегистрированы у детей до 17 лет.

Также зарегистрировано 16 случаев внебольничных пневмоний, что на 27% превышает показатели предыдущей недели, 9129 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в том числе гриппа, которые обратились за медицинской помощью в поликлиники и больницы. Из этого числа 4802 случая приходится на детей.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, несмотря на рост, пока остается ниже эпидемического порога. Однако из-за высокого числа заболевших в 12 муниципальных образованиях Республики Коми приняты меры по приостановке учебного процесса в школах. Сейчас полностью остановлен учебный процесс в 3 школах и 4 дошкольных учреждениях, частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 16 классах 13 школ и 11 группах 8 детских садов.