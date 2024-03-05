Россельхозцентр составил шпаргалку о том, когда сажать рассаду в Коми

С наступлением весны в Коми начинается подготовка к дачному сезону. Огородники активно запасаются семенами, а специалисты "Россельхозцентра" традиционно публикуют рекомендации по срокам посева семян на рассаду с учетом климатической специфики региона.

Факторы, влияющие на график посева семян на рассаду Оптимальное время посева семян на рассаду определяется комплексом факторов: