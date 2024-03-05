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Россельхозцентр составил шпаргалку о том, когда сажать рассаду в Коми

Россельхозцентр составил шпаргалку о том, когда сажать рассаду в Комиfreepik.com

С наступлением весны в Коми начинается подготовка к дачному сезону. Огородники активно запасаются семенами, а специалисты "Россельхозцентра" традиционно публикуют рекомендации по срокам посева семян на рассаду с учетом климатической специфики региона.

Факторы, влияющие на график посева семян на рассаду Оптимальное время посева семян на рассаду определяется комплексом факторов:

  • Вегетационный период овощных культур. Учитывается период от посева до полного созревания плодов. Чем он короче, тем позже можно высевать семена на рассаду.
  •  Климатические условия. Среднесуточная температура, количество осадков и продолжительность светового дня оказывают существенное влияние на сроки созревания растений.
  • Способ посадки рассады. При выращивании в тепличных условиях семена высевают раньше, чем для открытого грунта.
  • График посева семян на рассаду в Коми. Учитывая климатические особенности Республики Коми, специалисты рекомендуют придерживаться следующих сроков посева семян.

Посадку рассады можно провести и по лунному календарю, он тоже подготовлен с учетом климатических особенностей.

 

 

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