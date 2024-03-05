С 8 марта на выезде из города начнут лишать прав и забирать авто: водителей ждет неожиданный сюрприз

С 8 марта в России начались масштабные проверки водителей на выезде из населенных пунктов. В ходе этих проверок представители ГИБДД, судебных приставов и налоговой службы совместно ищут злостных должников среди автомобилистов.

Для обнаружения нарушителей используются специальные устройства, которые сканируют регистрационные знаки автомобилей в потоке. Если номер совпадает с базой приставов, автомобиль останавливают для проверки.

Водителям, у которых есть долги, предлагают погасить их на месте. В случае отказа могут быть применены различные меры реагирования, включая конфискацию автомобиля.