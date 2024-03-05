С 8 марта на выезде из города начнут лишать прав и забирать авто: водителей ждет неожиданный сюрприз
- 09:40 5 марта
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- Служба новостей
С 8 марта в России начались масштабные проверки водителей на выезде из населенных пунктов. В ходе этих проверок представители ГИБДД, судебных приставов и налоговой службы совместно ищут злостных должников среди автомобилистов.
Для обнаружения нарушителей используются специальные устройства, которые сканируют регистрационные знаки автомобилей в потоке. Если номер совпадает с базой приставов, автомобиль останавливают для проверки.
Водителям, у которых есть долги, предлагают погасить их на месте. В случае отказа могут быть применены различные меры реагирования, включая конфискацию автомобиля.
Судебные приставы также имеют право аннулировать действие водительского удостоверения должника, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей. Это может быть связано с невыплаченными алиментами, просроченными штрафами ГИБДД, кредитами или другими платежами.
Эксперты рекомендуют водителям перед поездкой за город проверить наличие задолженностей на сайте Федеральной службы судебных приставов и, если есть долги, погасить их.
Для проверки наличия задолженностей можно воспользоваться следующими способами:
- Посетить сайт Федеральной службы судебных приставов (fssp.gov.ru) и перейти в раздел "Банк данных исполнительных производств".
- Скачать мобильное приложение "ФССП" и проверить задолженности через него.
- Позвонить на горячую линию ФССП по номеру 8-800-250-39-32.
- В случае обнаружения задолженностей могут быть применены различные меры реагирования, включая конфискацию автомобиля, аннулирование водительского удостоверения, ограничение выезда за границу, арест банковских счетов и наложение запрета на регистрационные действия с имуществом.
Водителям рекомендуется быть внимательными и своевременно погашать имеющиеся задолженности, чтобы избежать неприятных последствий на дороге, сообщает progorod62.ru.