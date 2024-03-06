Размер небольшой, но хоть так: эту сумму получат все пенсионеры начиная с 6 марта 2024 года

Российским пенсионерам будет предоставлена возможность получать дополнительные денежные выплаты, начиная с 6 марта. Размер этих выплат может различаться в зависимости от банка, однако все пенсионеры, получающие пенсию на карту, смогут рассчитывать на этот приятный сюрприз, сообщает ngnovoros.ru.

Некоторые банки предлагают так называемые "приветственные выплаты", которые выдаются пенсионерам при переводе пенсии на карту, выпущенную в конкретном банке. В этом году несколько банков запустили подобные программы, что дает пенсионерам больше выбора.