Размер небольшой, но хоть так: эту сумму получат все пенсионеры начиная с 6 марта 2024 года
- 09:40 6 марта
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- Служба новостей
Российским пенсионерам будет предоставлена возможность получать дополнительные денежные выплаты, начиная с 6 марта. Размер этих выплат может различаться в зависимости от банка, однако все пенсионеры, получающие пенсию на карту, смогут рассчитывать на этот приятный сюрприз, сообщает ngnovoros.ru.
Некоторые банки предлагают так называемые "приветственные выплаты", которые выдаются пенсионерам при переводе пенсии на карту, выпущенную в конкретном банке. В этом году несколько банков запустили подобные программы, что дает пенсионерам больше выбора.
Один из ведущих российских банков предлагает новым пенсионным клиентам дополнительные выплаты в размере 3000 рублей. Однако эта сумма будет перечисляться шестью равными платежами по 500 рублей каждый. Это прибавка к пенсии, которая будет поступать в течение полугода.
Те пенсионеры, которые уже оформили банковскую карту в январе, начнут получать дополнительные выплаты с 22 февраля. Кроме приветственных бонусов, банки также могут предлагать пенсионерам другие преимущества, такие как повышенные проценты на остаток по пенсионной карте, бесплатное обслуживание карты и скидки на товары и услуги для пенсионеров.