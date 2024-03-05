В детские сады Коми поступила свинина с "продленным" сроком годности

В детский сад Коми попала свинина с истекшим сроком годности. Поставщики продлили его по документам и отправили на реализацию, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ведомство поступила информация о том, что в свинине, что доставлялась, в том числе в детские сады региона, обнаружили листерии - это бактерии, что могут быть очень опасны для беременных и детей.