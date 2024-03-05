В детские сады Коми поступила свинина с "продленным" сроком годности
- 08:30 5 марта
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- Татьяна Зубова
В детский сад Коми попала свинина с истекшим сроком годности. Поставщики продлили его по документам и отправили на реализацию, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В ведомство поступила информация о том, что в свинине, что доставлялась, в том числе в детские сады региона, обнаружили листерии - это бактерии, что могут быть очень опасны для беременных и детей.
Как позднее выяснилось при анализе, производитель полуфабрикатов использовал свинину сроком годности до 23 января 2024 года рождения. Однако сам свининой окорок изготовили на другом предприятии в Воронежской области из охлажденной туши. Ее срок годности датируется 7 января 2024 годом.
В ведомстве пояснили, что деление туши на отрубы не влияет на срок годности продукции. Однако по документам дату увеличили больше чем на две недели. В результате в обеденные тарелки воспитанников детского сада поступили полуфабрикаты далеко "не первой свежести".
Об опасных нарушениях немедленно сообщили поставщику и получателям продукции с предписанием, вернуть товар и провести претензионную работу. Некачественная продукция, что поступила в Коми, уничтожена.