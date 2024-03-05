На ферме "Палевицы" обнаружены останки животных
- 07:00 5 марта
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- Татьяна Зубова
В фермерском хозяйстве ООО "Палевицы" в Сыктывдинском районе, несмотря на господдержку, многие годы не соблюдаются элементарные нормы биологической защиты. Эту информацию подтвердили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В рамках внеплановой проверки в феврале 2024 года специалисты управления выявили нарушения, что было предписано убрать еще три года назад.
Так, хозяйство не огорожено, что может привести к проникновению диких животных на территорию предприятия.
Въезд на ферму не оборудован дезинфекционным барьером с дезинфицирующими растворами. Эти нарушения выявили еще в 2021 году, согласно предписанию исправить ситуацию руководитель обязан до 21 марта 2024 года.
Среди прочих нарушений: сырость, плесень, паутина в телятнике из-за ненадлежащей работы вентиляции, в так называемом сеновале обнаружены останки крупного рогатого скота, на площадке перед убойным цехом - останки скелета, шкура, череп. Кроме этого, есть некоторые несоответствия нормам в ветеринарных сопроводительных документах.
Организации предписали устранить все нарушения, одно из которых исправили сразу - установили дезинфекционные коврики.
Напомним, печально известное фермерское хозяйство не один год попадало в эпицентр скандалов. Ранее неоднократно в СМИ и региональных пабликах появлялась информация об ужасном содержании животных на ферме, в том числе о смерти скота, невыплате зарплат рабочим, не соблюдении санитарных норм на предприятии.