На ферме "Палевицы" обнаружены останки животных

В фермерском хозяйстве ООО "Палевицы" в Сыктывдинском районе, несмотря на господдержку, многие годы не соблюдаются элементарные нормы биологической защиты. Эту информацию подтвердили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В рамках внеплановой проверки в феврале 2024 года специалисты управления выявили нарушения, что было предписано убрать еще три года назад.

Так, хозяйство не огорожено, что может привести к проникновению диких животных на территорию предприятия.