В одном из городов Коми продлили карантин из-за менингита
- 23:00 4 марта
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- Олег Помидоров
В Печоре продлили режим карантина во всех образовательных организациях города. Причина – выявленная генерализованная форма меннингоккоковой инфекции.
4 марта на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии печорской администрации было принято решение о продлении карантина во всех образовательных учреждениях Печоры до 10 марта включительно.
До окончания даты введения карантина, на территории муниципалитета запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях в учреждениях культуры, спорта, а также введен запрет на организацию работы дополнительного образования детей, в том числе на коммерческой основе.
По данным Печорской больницы и отдела Роспотребнадзора в Печоре, на данный момент под наблюдением врачей находятся 125 человек. 332 жителя города было провакцинировано, а 480 человек получают химиопрофилактику. Также, в инфекционном отделении печорской больницы лечатся 15 человек с симптомами назофарингита. Их состояние оценивают как удовлетворительное.