Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В одном из городов Коми продлили карантин из-за менингита

В одном из городов Коми продлили карантин из-за менингитафото со страницы администрации Печоры

В Печоре продлили режим карантина во всех образовательных организациях города. Причина – выявленная генерализованная форма меннингоккоковой инфекции.

4 марта на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии печорской администрации было принято решение о продлении карантина во всех образовательных учреждениях Печоры до 10 марта включительно.

До окончания даты введения карантина, на территории муниципалитета запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях в учреждениях культуры, спорта, а также введен запрет на организацию работы дополнительного образования детей, в том числе на коммерческой основе.

По данным Печорской больницы и отдела Роспотребнадзора в Печоре, на данный момент под наблюдением врачей находятся 125 человек. 332 жителя города было провакцинировано, а 480 человек получают химиопрофилактику. Также, в инфекционном отделении печорской больницы лечатся 15 человек с симптомами назофарингита. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости