В одном из городов Коми продлили карантин из-за менингита

фото со страницы администрации Печоры

В Печоре продлили режим карантина во всех образовательных организациях города. Причина – выявленная генерализованная форма меннингоккоковой инфекции. 4 марта на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии печорской администрации было принято решение о продлении карантина во всех образовательных учреждениях Печоры до 10 марта включительно.

До окончания даты введения карантина, на территории муниципалитета запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях в учреждениях культуры, спорта, а также введен запрет на организацию работы дополнительного образования детей, в том числе на коммерческой основе.