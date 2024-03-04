Известный музейный кот из Коми празднует свой первый юбилей

15 мая пушистый работник музея отпразднует свой пятый День рождения. По случаю его праздника, в музее проведут специальную праздничную программу. Остальные подробности будут известны ближе к дате проведения мероприятия.

Известно, что когда-то кот Пас и сам был подарком к юбилею. На 20-летний юбилей Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Э. Налимовой получил в подарок пушистого маленького котенка. Уже в 2021 году кот стал лауреатом международной Премии “Мой ласковый и нужный зверь” в Зеленоградске, а также получил гран-при в номинации “Мяузейные коты” Всероссийской премии-переписи служебных котов “Котокультурная столица”. При этом, Пас смог обойти даже знаменитых эрмитажных кошек и котов.