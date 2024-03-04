Снизить выплаты по кредитам станет проще: как избавиться от долгов

С начала этого года в России появились новые меры, которые позволяют заёмщикам снизить выплаты по кредитам. Одна из таких мер — самозапрет на получение кредитов.

С 1 марта 2025 года россияне смогут запретить банкам выдавать им кредиты. Это поможет предотвратить мошенничество и защитить людей от кредитной зависимости, сообщает LIFE.

Кроме того, банки и микрофинансовые организации теперь обязаны проверять наличие самоограничений у клиентов перед выдачей кредитов. Если кредитор все равно выдаст кредит в нарушение самоограничений, он не сможет требовать погашения долга.

Также были внесены изменения в условия выдачи ипотеки с 1 марта 2024 года, чтобы бороться с проблемой закредитованности.

Банки отмечают, что все больше клиентов интересуются возможностями решения проблем с уже имеющимися кредитами. Одна из таких возможностей — кредитные каникулы. С 2024 года заёмщики могут отложить платежи по любым кредитам и займам. Для этого необходимо соответствовать определенным условиям, таким как снижение доходов на 30% или стать жертвой чрезвычайной ситуации.

Кредитные каникулы позволяют освободить заёмщика от платежей по кредиту или займу на определенный период, который может достигать полугода. Во время каникул не начисляются неустойки, штрафы или пени, и кредитор не имеет права продать имущество, находящееся в залоге. Однако проценты на сумму долга продолжают начисляться, и их необходимо будет оплатить позднее.