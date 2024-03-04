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На прошлой неделе в Коми сотрудники ГИБДД выявили 61 пьяного водителя

На прошлой неделе в Коми сотрудники ГИБДД выявили 61 пьяного водителяФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В отношении некоторых возбудили уголовные дела.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, за последние семь дней на территории республики были отстранены от управления транспортом 61 человек. Все они оказались в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.

В отношении девятерых водителей были возбуждены уголовные дела по факту повторно нахождения за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 

Также выяснилось, что за два дня выходных было выявлено 27 нетрезвых водителей. Больше всего любителей выпить алкоголь перед управлением транспортным средством выявилось в Сыктывкаре, Ухте, Усинске и Усть-Цилемском районе.
 

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