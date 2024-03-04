На прошлой неделе в Коми сотрудники ГИБДД выявили 61 пьяного водителя

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В отношении некоторых возбудили уголовные дела. Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, за последние семь дней на территории республики были отстранены от управления транспортом 61 человек. Все они оказались в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.

В отношении девятерых водителей были возбуждены уголовные дела по факту повторно нахождения за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.