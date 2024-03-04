На прошлой неделе в Коми сотрудники ГИБДД выявили 61 пьяного водителя
- 20:00 4 марта
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В отношении некоторых возбудили уголовные дела.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, за последние семь дней на территории республики были отстранены от управления транспортом 61 человек. Все они оказались в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медосвидетельствование.
В отношении девятерых водителей были возбуждены уголовные дела по факту повторно нахождения за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Также выяснилось, что за два дня выходных было выявлено 27 нетрезвых водителей. Больше всего любителей выпить алкоголь перед управлением транспортным средством выявилось в Сыктывкаре, Ухте, Усинске и Усть-Цилемском районе.