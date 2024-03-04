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Жители Сыктывкара помогли сотрудникам ГИБДД выявить 10 пьяных водителей

Жители Сыктывкара помогли сотрудникам ГИБДД выявить 10 пьяных водителейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Каждый “информатор” теперь может получить денежное вознаграждение.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, за первые два месяца 2024 года в дежурную часть отдела ГИБДД МВД России по Сыктывкару поступило 19 сообщений о возможном нахождении за рулем автомобиля нетрезвого водителя. В 19 случаях 10 сообщений были подтверждены.

Также в ведомстве сообщили, что уже целый год в России люди, которые стали свидетелями нарушений ПДД, могут передать всю информацию правоохранителям и получить за этого денежное вознаграждение. Размер вознаграждения составляет 3000 рублей. Для передачи информации необходимо позвонить в дежурную часть по месту жительства по телефонам 02 или 112.

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