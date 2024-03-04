Жители Сыктывкара помогли сотрудникам ГИБДД выявить 10 пьяных водителей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, за первые два месяца 2024 года в дежурную часть отдела ГИБДД МВД России по Сыктывкару поступило 19 сообщений о возможном нахождении за рулем автомобиля нетрезвого водителя. В 19 случаях 10 сообщений были подтверждены.

Также в ведомстве сообщили, что уже целый год в России люди, которые стали свидетелями нарушений ПДД, могут передать всю информацию правоохранителям и получить за этого денежное вознаграждение. Размер вознаграждения составляет 3000 рублей. Для передачи информации необходимо позвонить в дежурную часть по месту жительства по телефонам 02 или 112.