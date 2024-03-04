Жители Сыктывкара помогли поймать 10 нетрезвых водителей за денежное вознаграждение
- 18:32 4 марта
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- Елизавета Петрова
За последние два месяца жители столицы Коми проявили активную гражданскую позицию, помогая инспекторам ГИБДД выявлять нетрезвых водителей. Благодаря их сообщениям на горячую линию дежурной части удалось задержать десять пьяных за рулем.
В связи с этим правоохранительные органы напоминают, что в России действует программа поощрения граждан за предоставление информации о нарушениях правил дорожного движения. За одно подтвержденное сообщение о вождении в нетрезвом состоянии предусмотрена выплата вознаграждения в размере 10 000 рублей за вычетом подоходного налога.
По данным УГИБДД МВД по Коми, за последние семь дней в республике отстранили от управления транспортом 61 нетрезвого водителя. Из них в отношении девяти человек возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Только за выходные сотрудники ГИБДД задержали 27 пьяных водителей и отказавшихся от медицинского освидетельствования. Больше всего нарушителей было выявлено в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Усть-Цилемском районе.
Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Правоохранители призывают жителей республики быть бдительными и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурной части 02 или 112 (с мобильного). Своевременная информация может спасти жизни.
Проект поощрения граждан за помощь в выявлении правонарушений в сфере дорожного движения реализуется в России с 2023 года.