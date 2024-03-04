Жители Сыктывкара помогли поймать 10 нетрезвых водителей за денежное вознаграждение

За последние два месяца жители столицы Коми проявили активную гражданскую позицию, помогая инспекторам ГИБДД выявлять нетрезвых водителей. Благодаря их сообщениям на горячую линию дежурной части удалось задержать десять пьяных за рулем.

В связи с этим правоохранительные органы напоминают, что в России действует программа поощрения граждан за предоставление информации о нарушениях правил дорожного движения. За одно подтвержденное сообщение о вождении в нетрезвом состоянии предусмотрена выплата вознаграждения в размере 10 000 рублей за вычетом подоходного налога.