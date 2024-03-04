В жестком ДТП с четырьмя погибшими в Коми пострадала 2-летняя девочка
- 17:22 4 марта
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- Елизавета Петрова
Фото ГИБДД по РК
В ужасающей автокатастрофе 3 марта в Коми травмы получила двухлетняя девочка. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Авария произошла в результате необдуманного обгона. Водитель автомобиля Daewoo, пренебрегая запрещающим знаком, предпринял опасный маневр, выехал на встречную полосу и на высокой скорости столкнулся с автомобилем Renault.
От колоссальной силы удара водитель Daewoo и двое пассажиров Renault скончались моментально. Пожилой водитель Renault, находившийся за рулем в момент столкновения, от полученных травм умер в больнице.
Травмы получили молодая женщина и 2-летняя девочка, ехавшие в Renault, а также 54-летняя женщина.