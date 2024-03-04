Что нужно сделать на огороде в марте, чтобы повысить будущий урожай на 50%

Март — это время, когда каждый огородник задается вопросом: что нужно сделать на своем участке, чтобы обеспечить себе обильный урожай? Эксперты утверждают, что при правильном подходе уже в этот период можно заложить основу для повышения урожайности на 50%. По словам опытных дачников, ключ к успеху — в комплексном подходе к подготовке огорода.

Подготовка почвы

Первым и, пожалуй, самым важным шагом, по словам опытных дачников, является подготовка почвы. Как рассказали эксперты, необходимо начать с глубокой перекопки грядок. Это позволит насытить почву кислородом и облегчит доступ питательных веществ к корням растений. Кроме того, важно внести органические удобрения, такие как перегной или компост, а также минеральные подкормки в зависимости от потребностей вашей почвы.