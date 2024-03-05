Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем до единого пенсионерам с 6 марта

Для российских пенсионеров наступает приятное время, ведь уже с 6 марта многие из них начнут получать дополнительные денежные выплаты.

Размер этих бонусов может варьироваться в зависимости от банка, однако все пенсионеры, получающие пенсию на карту, смогут рассчитывать на этот приятный сюрприз. Инициаторами таких социальных программ выступают различные банки, стремящиеся привлечь новых пенсионных клиентов.

Некоторые из этих кредитных организаций предлагают так называемые "приветственные выплаты", которые выдаются пенсионерам при переводе пенсии на их карту, выпущенную в конкретном банке. В этом году сразу несколько банков запустили подобные программы, что расширяет выбор для пенсионеров.