Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем до единого пенсионерам с 6 марта
- 05:20 5 марта
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- Служба новостей
Для российских пенсионеров наступает приятное время, ведь уже с 6 марта многие из них начнут получать дополнительные денежные выплаты.
Размер этих бонусов может варьироваться в зависимости от банка, однако все пенсионеры, получающие пенсию на карту, смогут рассчитывать на этот приятный сюрприз. Инициаторами таких социальных программ выступают различные банки, стремящиеся привлечь новых пенсионных клиентов.
Некоторые из этих кредитных организаций предлагают так называемые "приветственные выплаты", которые выдаются пенсионерам при переводе пенсии на их карту, выпущенную в конкретном банке. В этом году сразу несколько банков запустили подобные программы, что расширяет выбор для пенсионеров.
Один из крупнейших российских банков, входящий в топ-20, обещает выдать своим новым пенсионным клиентам по 3000 рублей. Однако эта сумма будет перечисляться не одномоментно, а шестью равными платежами по 500 рублей каждый. Такая прибавка к пенсии, пусть и не самая большая, может стать приятным дополнением к ежемесячным выплатам и будет поступать в течение полугода, - пояснили эксперты.
Те пенсионеры, которые уже оформили банковскую карту в январе, начнут получать дополнительные выплаты с 22 февраля. Помимо приветственных бонусов, банки могут предлагать пенсионерам и другие преимущества, такие как:
- Повышенные проценты на остаток по пенсионной карте
- Бесплатное обслуживание карты
- Скидки на различные товары и услуги для пенсионеров