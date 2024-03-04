Московских врачей обвинили в смерти новорожденного сына бывшего прокурора из Коми

Мать умершего малыша попала в больницу им. Виноградова еще в 2018 году. Женщине диагностировали маловодие, нужно было рожать. И тут, по словам супруги ухтинского экс-прокурора, врачи начали допускать ошибки: аппарат КТГ включили не сразу, не следили за ее состоянием, а пили чай. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Без должного контроля началось внутреннее кровотечение у матери, а реанимационные мероприятия для ребенка не были проведены незамедлительно. В столь критический момент также не оказалось врача-неонатолога рядом. В течение суток новорожденный вёл борьбу за жизнь, но халатность медиков не оставила ему шансов.