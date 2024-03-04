Московских врачей обвинили в смерти новорожденного сына бывшего прокурора из Коми
- 16:27 4 марта
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- Елизавета Петрова
Мать умершего малыша попала в больницу им. Виноградова еще в 2018 году. Женщине диагностировали маловодие, нужно было рожать. И тут, по словам супруги ухтинского экс-прокурора, врачи начали допускать ошибки: аппарат КТГ включили не сразу, не следили за ее состоянием, а пили чай. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Без должного контроля началось внутреннее кровотечение у матери, а реанимационные мероприятия для ребенка не были проведены незамедлительно. В столь критический момент также не оказалось врача-неонатолога рядом. В течение суток новорожденный вёл борьбу за жизнь, но халатность медиков не оставила ему шансов.
После смерти малыша выяснилось, что врачи заменили плаценту и пуповину на другие, инфицированные, усугубив тяжесть состояния матери и ребенка. Сегодня в Гагаринском районном суде Москвы рассматривается уголовное дело по факту трагического происшествия.
Обвиняемыми проходят четыре медика больницы им. Виноградова: три гинеколога - Елена Якомаскина, Нелли Сагова, Наталья Шепелева, неонатолог Александр Ипатов.
Врачам предъявлены обвинения по следующим статьям: статья 327 УК РФ (подделка документов), статья 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
Параллельно с уголовным процессом мать погибшего ребенка подала в суд иск о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Ответчиком выступает больница им. Виноградова.
Однако иск был отклонен судом в связи с неявкой истца на заседание и отсутствием ходатайства о рассмотрении дела в ее отсутствие. В 2020 году мать погибшего ребенка также подавала жалобу на бездействие правоохранительных органов, расследующих трагедию. Жалоба не была принята к производству.