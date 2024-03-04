Указ подписан: с 1 марта за отопление и воду пенсионам платить больше не нужно
- 19:00 4 марта
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- Служба новостей
С марта 2024 года пожилым россиянам предоставляется право не оплачивать некоторые коммунальные услуги в случае проблем с их качеством. В соответствии с новой политикой, пенсионеры освобождены от оплаты отопления, если в квартире длительное время держится температура ниже установленных норм.
То же самое правило будет действовать в отношении горячей воды: пенсионеры смогут не оплачивать услугу, если ее качество не соответствует санитарным нормам. Важно отметить, что появились новые возможности для доказательства недобросовестности поставщиков услуг - достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы.
Кромет того, Верховный суд вынес решение, согласно которому пенсионеры имеют право на компенсацию половины стоимости услуги при наличии доказательств ее плохого качества.