В Коми 20-летний парень потерял деньги, пытаясь заработать в Интернете

20-летний житель Прилузского района стал жертвой мошеннической схемы с использованием NFT-токенов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что искал дополнительный заработок в Интернете и наткнулся на предложение от неизвестного пользователя в мессенджере. Незнакомец предлагал ему заниматься перепродажей NFT-токенов (невзаимозаменяемых токенов), которые являются уникальными цифровыми активами, подтверждающими право собственности на какой-либо объект (изображения, видео, музыка и т.д.).