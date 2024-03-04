В Коми 20-летний парень потерял деньги, пытаясь заработать в Интернете
- 13:54 4 марта
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- Елизавета Петрова
20-летний житель Прилузского района стал жертвой мошеннической схемы с использованием NFT-токенов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что искал дополнительный заработок в Интернете и наткнулся на предложение от неизвестного пользователя в мессенджере. Незнакомец предлагал ему заниматься перепродажей NFT-токенов (невзаимозаменяемых токенов), которые являются уникальными цифровыми активами, подтверждающими право собственности на какой-либо объект (изображения, видео, музыка и т.д.).
Согласно предложению, молодой человек мог приобретать NFT по одной цене и перепродавать их по более высокой, получая тем самым прибыль. В ходе первой сделки баланс электронного кошелька заявителя действительно увеличился.
Окрыленный успехом, молодой человек приобрел еще несколько NFT, потратив в общей сложности 3 тысячи рублей. Однако при попытке вывести заработанные деньги на свою банковскую карту он столкнулся с неожиданной проблемой: его личный кабинет оказался заблокирован. Всего потерпевший лишился около 8 тысяч рублей.