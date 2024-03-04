"Март завалит снегом и зальет дождем": синоптики рассказали, чего ждать от начала весны

Так, согласно их прогнозам, в 2024 г. в Приморском крае стоит ожидать непривычно теплый март. Согласно долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1, а местами и на 2 градуса.

При этом аномалии затронут и число осадков. Согласно прогнозу метеорологов, в Приморье в марте 2024 г. их будет больше. Правда, такая ситуация может сложиться не на всей территории региона, а лишь в некоторых его частях. Так, синоптики отмечают, что больше обычного осадков стоит ожидать жителям Владивостока, Артема, Уссурийска, Фокино, Большого Камня, Находки, Партизанска, Шкотовского, Михайловского, Черниговского, Надеждинского, Хасанского, Октябрьского и Партизанского районов, а также юга Пограничного и Хорольского районов.