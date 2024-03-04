СК завел уголовное дело по факту аварии с четырьмя погибшими и тремя пострадавшими в Коми

В Корткеросском районе Коми произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. По этому факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Об этом сообщают в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла вечером 3 марта на автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск, вблизи Чертаса, со стороны Небдино. В результате ДТП столкнулись два автомобиля - Daewoo Nexia и Renault Logan.