СК завел уголовное дело по факту аварии с четырьмя погибшими и тремя пострадавшими в Коми
- 12:58 4 марта
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- Елизавета Петрова
В Корткеросском районе Коми произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. По этому факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Об этом сообщают в управлении ГИБДД по Коми.
Авария произошла вечером 3 марта на автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск, вблизи Чертаса, со стороны Небдино. В результате ДТП столкнулись два автомобиля - Daewoo Nexia и Renault Logan.
Согласно сообщению Следственного комитета, оба водителя получили смертельные травмы, а также погибли 22-летняя беременная женщина и 24-летний пассажир, находившиеся в салоне Daewoo. В результате аварии пострадали также трое людей, которые были доставлены в больницу, включая двухлетнюю девочку.
По предварительным данным, 25-летний водитель одной из машин решил обогнать лесовоз и выехал на встречную полосу, нарушив правила дорожного движения. Это произошло в зоне, где действовал запрет на обгон. В результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
Следственный комитет проводит осмотр места аварии и допрашивает свидетелей, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос о проведении судебных экспертиз.