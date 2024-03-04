Глоба предрек двум знакам Зодиака богатство с 6 марта: захлестнет денежным ливнем
- 13:00 4 марта
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- Служба новостей
По словам астролога Павла Глобы, весной удача будет на стороне двух знаков зодиака. Овнам будет легко справляться с задачами любого уровня сложности, и они смогут помочь многим людям. В марте к ним обратится множество желающих получить их помощь, и их опыт и отзывчивость будут оценены руководством, возможно даже щедро вознаграждены. Кроме того, Овнам могут прийти деньги от должников, которым они ранее помогали финансово.
Стрельцы смогут сменить работу, и это будет очень удачным для них, особенно если новая работа связана с их хобби. Если они уделят много времени и энергии своему увлечению, они смогут превратить его в источник дохода.
Впрочем, чтоит отметить, что это прогноз астролога и необходимо помнить, что результаты могут быть разными для каждого человека.