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Эти аксессуары сразу выдают низкий интеллект человека

Эти аксессуары сразу выдают низкий интеллект человекаФото из архива "Про Города"

Эксперты уверены, что уровень интеллекта человека можно иногда оценить по его украшениям. Психологи считают, что люди с низким уровнем интеллекта часто предпочитают носить крупные аксессуары, пытаясь компенсировать свои знания и образ. С другой стороны, более интеллектуально развитые люди склонны выбирать более скромные и сдержанные украшения, пишет progorod76.ru.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые черты квартиры могут отражать эмоциональные проблемы и низкую самооценку владельца. Эксперты выделяют пять основных признаков низкой самооценки, которые могут указывать на возможные эмоциональные проблемы. Однако следует отметить, что эти признаки не являются абсолютными и могут иметь разные объяснения. В случае серьезных эмоциональных трудностей рекомендуется обратиться к профессиональному психологу для получения поддержки и помощи.

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