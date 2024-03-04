Житель Сыктывкара провел ночь в спецприемнике из-за "пьяного" ДТП
- 10:55 4 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре пьяный водитель без прав спровоцировал аварию, травмировав пассажиров. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
3 марта около 23:39 в Сыктывкаре произошло ДТП с участием двух автомобилей. За рулем Nissan Almera находился пьяный мужчина 1990 года рождения.
На регулируемом перекрестке улиц Димитрова и Старовского водитель Nissan, проезжая на "зеленый" сигнал светофора, начал поворачивать налево в направлении улицы Коммунистической. При этом он не уступил дорогу Renault Logan, в результате чего произошло столкновение.
В ДТП пострадали два пассажира из Renault Logan. Женщина 1978 года рождения получила черепно-мозговую травму и сотрясение. Мужчина 1978 года рождения получил перелом лучевой кости справа. К счастью, госпитализация пострадавшим не потребовалась.
Как выяснилось, у водителя Nissan срок действия прав на управление транспортным средством истек еще в мае 2018 года. Поскольку он находился в нетрезвом состоянии, сотрудники ГИБДД поместили его в спецприемник.