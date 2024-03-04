5 типов энергетических вампиров в семье, лишающие вас сил

Фото из архива "Про Города"

Вампиры бывают фантастические, как в кино про Дракулу. Есть вампиры без клыков, без крыльев, прекрасно переносят дневной свет, и хорошо отражается в зеркале. Только забирают они не кровь, а энергию, силы, время, пишет портал b17.ru. По сути, энергетическим вампиром может быть любой человек. Даже ваш муж или жена, ваша девушка или парень, родители или дети. Если вы с ним живете, или часто контактируете, то можете наблюдать следующие последствия взаимодействия с вампиром:

хронический стресс

эмоциональное и физическое истощение

подавленность

падает самооценка

раздражительность и тревожность

физическое недомогание (например, головные боли, ломота в теле и т. д)

плохой сон

изменения аппетита (либо он совсем пропадает, либо наоборот вы постоянно что-то жуете) 5 типов вампиров, которые могут оказаться рядом с вами в семье. Это могут быть как мужчины, так и женщины. Возможно в этих описаниях вы узнаете кого-то из близких людей.

Вампир-Нытик



У него всегда всё всегда не так. Он демонстрирует свои страдания, как хороший актер. Он грустит, он переживает, он ноет. Он ходит с несчастным лицом и всем видом показывает, что его нужно пожалеть, потому что на него навалились горы неразрешимых проблем. Во всем он видит только плохое. Иногда, кажется, что он живет в параллельной вселенной, где постоянно сталкивается с ужасными людьми и с трагическими событиями. Он постоянно нуждается в помощи. Но когда вы даете ему совет, он называет причины, по которым он не может воспользоваться вашей рекомендацией. Вы можете предлагать ему тысячу вариантов решения его проблемы, но он каждую отвергнет, подробно объясняя почему ваша рекомендация ему не подходит. В конце концов, вы почувствуете себя истощенным и виноватым. Столько сил потратите на решение его проблем, а он все обесценил и теперь сидит рядом, с несчастным и победным лицом. Несчастным, потому что вы тоже не смогли ему помочь. А победным-потому что он же был прав, и никто ему помочь не сможет! Он не просто нытик. Он мученик. Но страдают в первую очередь от его мучений близкие люди.

Вампир Нарцисс



Он уверен, что весь мир вращается вокруг него. Его любимые слова «Я, мне и еще раз мне». Он требует восхищения. Заботы, внимания, восхваления. Его интересы на первом месте. И на втором тоже его интересы. А ваши? Разве у вас могут быть какие-то другие интересы, кроме как Нарцисс? Они будут перетягивать на себя все ресурсы. Ваше время, ваше внимание, ваши силы, ваши деньги. Он полон ложного обаяния и использует свой шарм, чтобы манипулировать вами. Вы нужны ему пока у вас есть ресурсы. Потом он бросит вас, как пустую исчерпанную алмазную шахту, которая будет разрушаться от потока жизни, потому что внутри осталось только черная пустота.



Вампир Агрессор



Вспыльчивый, агрессивный, крикливый. Все встречает штыки. Способен унижать, оскорблять. Даже шутки у него направлены на то, чтобы задеть другого человека. Нравится, когда ему подчиняются. Не признает другого мнения. Только свое. Любит втаптывать в грязь. Ему важно чтобы рядом был кто-то слабый, тогда он чувствует себя главным и сильным. На самом деле он сильно не уверен в себе и своих силах. И только возможность унизить слабого, поднимает его самооценку в собственных глазах. Он мастер эмоционального и физического насилия. От таких нужно уходить при первой возможности.

Вампир Контролер



Он не представляет свою жизнь без контроля над вами. Ему всегда и все нужно знать о вас. Где вы находитесь, что делаете, когда вернётесь. Любит отслеживать историю браузера, вскрывать ваши аккаунты в сотсетях и просматривать тайно ваш телефон. Он не уважает чужие личные границы. Он контролирует поведение. Правильно ли вы все делаете. Правильно ли порезали лук, туда ли положили ключи, закрыли ли тюбик с пастой. Он точно знает, как правильно. И следит чтобы вы делали правильно- т. е. как он сказал. Когда вы пытаетесь установить границы, Контролер обижается. Ведь все что он делает- так он говорит,- он делает, чтобы вам было хорошо. Прикрывается заботой о вас. А вам, от этой заботы, хочется бежать на край света босиком. Даже не пытайтесь! Он вычислит время побега, заставит вас надеть подходящие ботинки и шарф и покажет, где именно нужный вам край света, а потом будет каждый час звонить и узнавать, сухие ли у вас носки.

Вампир Ревнивец



Это гремучая смесь из Контролёра, Агрессора и Нытика. Пропорции могут быть разные, в зависимости от пола. Если женщина Ревнивец рыдает от ревности: "-Ты меня не любишь если лайкнул фото другой девушки". То мужчина Ревнивец подозревает, что вы так красиво одеваетесь на работу, чтобы кого-то привлечь. Все силы при общении с Ревнивцем уходят на доказательство того, что вы ему верны, что ни на кого не смотрели, а если не смотрели, то просто случайно, что не изменяли и не планируете. Но ничего доказать не сможете. Ревнивец найдет способ вас приревновать. Он не из тех, кто готов доверять.