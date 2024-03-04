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Владимир Путин присвоил почетное звание метеорологу Ильдару Мухаметзянову из Коми

Владимир Путин присвоил почетное звание метеорологу Ильдару Мухаметзянову из Комиkremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный метеоролог Российской Федерации» Ильдару Мухаметзянову, заместителю начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Почетное звание жителю Коми присвоено за заслуги в области метеорологии и многолетнюю добросовестную работу.

На протяжении своей профессиональной деятельности Ильдар Мухаметзянов неизменно демонстрировал высочайший уровень компетентности, преданность своему делу и стремление к постоянному совершенствованию.

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