В Коми аномальное потепление сменится 30-градусными морозами

Аномальное потепление в Коми сменят 30-градусные морозы. Такой прогноз дали в региональном ЦГМС.

По информации синоптиков, околонулевые температуры сохранятся на территории республики до 4-5 марта. Но после вслед за активным холодным фронтом, вглубь континента опустится антициклон с Северного Ледовитого океана. Арктический воздух начнет распространяться с Заполярья, постепенно понижая температуру. При этом смену погоды сопроводят умеренные, местами сильные осадки в виде снега, а в некоторых уголках региона ожидается метель с порывами ветра до 14 метров в секунду.