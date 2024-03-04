В Коми аномальное потепление сменится 30-градусными морозами
- 09:00 4 марта
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- Татьяна Зубова
Аномальное потепление в Коми сменят 30-градусные морозы. Такой прогноз дали в региональном ЦГМС.
По информации синоптиков, околонулевые температуры сохранятся на территории республики до 4-5 марта. Но после вслед за активным холодным фронтом, вглубь континента опустится антициклон с Северного Ледовитого океана. Арктический воздух начнет распространяться с Заполярья, постепенно понижая температуру. При этом смену погоды сопроводят умеренные, местами сильные осадки в виде снега, а в некоторых уголках региона ожидается метель с порывами ветра до 14 метров в секунду.
Уже сегодня, 4 марта, на крайнем северо-востоке температура опустится до -13...-20С. К среде аналогичная картина сложится и на юге региона. При длительных прояснениях ночью морозы достигнут -30С и ниже. Днем в условиях довольно длинного светового дня температура будет держаться в районе -3...-8С, чуть холоднее на северо-востоке Коми - около -11...-16С.