Каждый пенсионер со званием "Ветеран труда" получит долгожданную прибавку к пенсии в 2024 году

В случае присвоения человеку статуса ветерана труда на уровне региона, он может пользоваться привилегиями только в своем родном регионе и теряет их при переезде. Федеральные льготники, напротив, имеют возможность пользоваться льготами по всей территории страны. Однако виды поддержки, включая налоговые, жилищные, транспортные и медицинские льготы, а также различные выплаты, устанавливаются местными органами власти.



Для получения статуса ветерана труда на региональном уровне могут учитываться различные критерии, такие как признание губернатора, определенный трудовой стаж, возраст, награждение от местных властей, а также опыт работы в конкретной области. При переезде из одного региона в другой человек теряет привилегии, если его статус присвоен только в одном регионе.



Льготы, предоставляемые ветеранам труда, включают разнообразные денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание. Такие формы поддержки определяются законодательством и нормативными актами каждого конкретного региона. Для получения льгот необходимо обратиться в соответствующие органы с необходимыми документами, подтверждающими статус ветерана труда, сообщает ngnovoros.ru.