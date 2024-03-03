Пенсии решили повысить во второй раз. Пенсионерам объявили о долгожданном сюрпризе

Пенсионерам было объявлено о новых изменениях в процессе индексации пенсий.

Ежемесячные выплаты гражданам будут повышаться во второй раз в году, и такой переход начнется уже в следующем году. Эту новость прокомментировал пенсионный эксперт Сергей Власов.

По его словам, эти изменения затронут большую часть пенсионной системы страны. Если ранее страховые пенсии индексировались единожды в год, то теперь они будут повышаться дважды. Это нововведение начнет действовать с начала следующего года.