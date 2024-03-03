Пенсии решили повысить во второй раз. Пенсионерам объявили о долгожданном сюрпризе
- 17:30 3 марта
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- Служба новостей
Пенсионерам было объявлено о новых изменениях в процессе индексации пенсий.
Ежемесячные выплаты гражданам будут повышаться во второй раз в году, и такой переход начнется уже в следующем году. Эту новость прокомментировал пенсионный эксперт Сергей Власов.
По его словам, эти изменения затронут большую часть пенсионной системы страны. Если ранее страховые пенсии индексировались единожды в год, то теперь они будут повышаться дважды. Это нововведение начнет действовать с начала следующего года.
"Наши пенсионеры уже привыкли к тому, что ежегодная индексация проводится в январе. Но в следующем году процесс изменится, это уже отражено в бюджете Социального фонда, а изменения внесены в закон о страховых пенсиях", – пояснил Власов.
С 2025 года первая индексация пенсий будет проводиться в феврале. С первого числа этого месяца пенсионеры смогут получить компенсацию за уровень инфляции за предыдущий год, как это сейчас делается. А в апреле пенсии будут повышены снова, но уже на основе роста доходов Социального фонда.
Показатели индексации, согласно словам эксперта, пока являются предварительными и могут измениться. Сейчас ожидается, что в следующем году страховые выплаты увеличатся на 6,7 процента в среднем, а на год позже двойная индексация составит 6,3 процента. Прогнозируется, что средняя пенсия вырастет до почти 26 тысяч рублей через два года. Однако повышение получат только неработающие пенсионеры.
Также прогнозируется рост общего числа пенсионеров: к 2026 году их количество в стране должно составить примерно 43,3 миллиона человек. А соотношение пенсии к средней зарплате составит 25,3 процента, сообщает ngnovoros.ru.