Это случилось: Голикова назвал новый размер пенсии для всех россиян в марте

В марте 2024 года средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России будет увеличен до 18 521 рубля. Эта новость стала предметом обсуждения после публикации проекта бюджета. Важно отметить, что увеличение выплаты будет произведено в рамках параметров, предусмотренных бюджетом.

Для того чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо выполнение трех обязательных условий. Во-первых, пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, а для мужчин – 65 лет. Однако этот возраст будет применяться только с 2028 года, в настоящее время действует переходный период.