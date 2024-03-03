Это случилось: Голикова назвал новый размер пенсии для всех россиян в марте
- 15:00 3 марта
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- Служба новостей
В марте 2024 года средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России будет увеличен до 18 521 рубля. Эта новость стала предметом обсуждения после публикации проекта бюджета. Важно отметить, что увеличение выплаты будет произведено в рамках параметров, предусмотренных бюджетом.
Для того чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо выполнение трех обязательных условий. Во-первых, пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, а для мужчин – 65 лет. Однако этот возраст будет применяться только с 2028 года, в настоящее время действует переходный период.
Во-вторых, минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году должен составлять не менее 14 лет, а в следующем году этот показатель увеличится до 15 лет. Наконец, третье условие – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который для выхода на заслуженный отдых в этом году составляет 25,8 баллов. Однако согласно планам, в 2024 году ИПК увеличится до 28,2 баллов, сообщает news102.ru.