Поцелованы богом: Глоба назвала два знака, которым в марте 2024 года удастся совершить прорыв

Российский астролог Тамара Глоба дала прогноз на первый весенний месяц, пишет "КП". По мнению эксперта, наиболее успешно март сложится для представителей двух знаков Зодиака.



В марте 2024 года время расцвета и подъема начнется для Раков. Рожденные под этим знаком смогут, по словам Глобы, пройти через существенные перемены и достичь невиданного ранее успеха.

"Возникнут новые идеи, руководство будет их продвигать. Нужно беречь своих близких, домашних. Обратите внимание на проблемы, связанные с коммуникациями, а также с тем, что волнует вас в вопросах жилища", — предупредила Глоба.

Астролог посоветовала Ракам обратить внимание на предложения и проекты, которые будут проходить вдали от дома — они помогут озолотиться в самом прямом смысле слова.



Март станет невероятным месяцем для Водолеев.