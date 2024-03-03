Указ подписан: с 1 марта за отопление и воду пенсионеры больше не платят

С марта 2024 года в России пожилым гражданам предоставляется право не оплачивать некоторые коммунальные услуги в случае проблем с их качеством. По новой политике, пенсионеры освобождены от оплаты отопления, если в их квартире длительное время поддерживается температура ниже установленных норм.

Аналогичное правило будет применяться к горячей воде: пенсионеры смогут не оплачивать услугу, если ее качество не соответствует санитарным нормам. Важно отметить, что появились новые возможности для доказательства недобросовестности поставщиков услуг - достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы.