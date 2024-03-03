Указ подписан: с 1 марта за отопление и воду пенсионеры больше не платят
- 12:45 3 марта
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- Служба новостей
С марта 2024 года в России пожилым гражданам предоставляется право не оплачивать некоторые коммунальные услуги в случае проблем с их качеством. По новой политике, пенсионеры освобождены от оплаты отопления, если в их квартире длительное время поддерживается температура ниже установленных норм.
Аналогичное правило будет применяться к горячей воде: пенсионеры смогут не оплачивать услугу, если ее качество не соответствует санитарным нормам. Важно отметить, что появились новые возможности для доказательства недобросовестности поставщиков услуг - достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы.
Кроме того, Верховный суд принял решение, согласно которому пенсионеры имеют право на компенсацию половины стоимости услуги при наличии доказательств ее низкого качества.
Эти изменения направлены на защиту интересов пожилых граждан и обеспечение качественных коммунальных услуг для данной категории населения, пишет progorod43.ru.