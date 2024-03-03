Эта любимая одежда выдаст низкий интеллект человека: мнение стилиста

Фото из архива "Про Города"

Оказывается, одежда тоже способна говорить об интеллектуальном уровне человека. Есть несколько особенностей. Человек с невысокими интеллектуальными данными будет одеваться максимально практично или напротив будет рисковать и одеваться кричаще. Например, глупая женщина будет надевать одежду не по размеру, пишет progorod76.ru. - Многие женщины чувствуют себя Дюймовочками и носят маленькие обтягивающие платья, при этом сами похожи на ветчину. Как этого можно не замечать! - возмущается стилист Павел Добрынин.

Согласно некоторым мнениям, люди с низким интеллектуальным уровнем могут предпочитать практичную одежду или, наоборот, рисковать и выбирать яркую и кричащую одежду. Некоторые стилисты также отмечают, что некоторые женщины с низким интеллектуальным уровнем могут выбирать неподходящую одежду, не соответствующую их фигуре или размеру.

Относительно гнаться за брендами, независимо от того, подходит ли эта одежда человеку или нет, также может быть воспринято как признак недостаточного разума. Однако важно отметить, что модные предпочтения и стиль одежды являются субъективными и индивидуальными, и не всегда можно делать выводы о человеческом интеллекте на основе выбранного ими стиля одежды.