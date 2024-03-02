Вот что ждет неработающих пожилых россиян с марта: пенсионеров ждет сюрприз

Это изменение направлено на достижение среднего размера страховой пенсии по старости для данной категории граждан, который составит 23 449 рублей. Законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении 24 октября. Страховая пенсия по старости состоит из двух компонентов: фиксированной и страховой. Фиксированная часть пенсии, которая в настоящее время составляет 7567 рублей 33 копейки, предлагается увеличить до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.

Страховая часть пенсии определяется индивидуально и зависит от общего трудового стажа, заработка до 2002 года и пенсионных взносов после 2002 года.Кроме того, планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и влияют на размер страховой части пенсии.