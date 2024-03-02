Голикова огласила новый размер пенсии в марте: приготовьтесь

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России изменится. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда этот размер составит 18 521 рубль.

Татьяна Голикова отметила, что увеличение выплаты произойдет в рамках параметров, предусмотренных бюджетом. Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнение трех обязательных условий. Возраст

Для женщин пенсионным возрастом является достижение 60 лет, для мужчин – 65. Однако этот возраст будет применяться только с 2028 года, на данный момент идет переходный период.

Стаж

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году должен составлять не менее 14 лет. В следующем году он увеличится до 15 лет.

ИПК