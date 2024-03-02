Голикова огласила новый размер пенсии в марте: приготовьтесь
- 15:00 2 марта
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- Служба новостей
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России изменится. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда этот размер составит 18 521 рубль.
Татьяна Голикова отметила, что увеличение выплаты произойдет в рамках параметров, предусмотренных бюджетом. Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнение трех обязательных условий.
Возраст
Для женщин пенсионным возрастом является достижение 60 лет, для мужчин – 65. Однако этот возраст будет применяться только с 2028 года, на данный момент идет переходный период.
Стаж
Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году должен составлять не менее 14 лет. В следующем году он увеличится до 15 лет.
ИПК
Индивидуальный пенсионный коэффициент для выхода на заслуженный отдых в этом году составляет 25,8 баллов. В 2024 году он увеличится до 28,2 баллов.