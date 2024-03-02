С марта будут аннулировать права за вождение в очках: водителей ждет неприятный сюрприз

При плохой видимости или облачной погоде солнцезащитные очки могут расцениваться как повод для проверки.

Согласно предупреждению экспертов, с марта ожидаются изменения в нормативных актах, которые могут иметь серьезные последствия. Инспекторы ГИБДД и других ведомств будут обращать внимание не только на соблюдение правил дорожного движения, но и на внешний вид водителей, оценивая его соответствие погодным условиям.

Даже при плохой видимости или облачной погоде, ношение солнцезащитных очков может быть расценено как основание для проверки на состояние алкогольного опьянения. Аналогичный усиленный контроль будет распространяться и на охотников. Несмотря на окончание охотничьего сезона во многих регионах, число людей, желающих провести выходные на охоте, остается высоким.