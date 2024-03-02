Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет сюрприз уже с 1 апреля

Фото из архива "Про Города"

Весной 2024 года в России планируется повышение социальных пенсий. Повышение будет касаться получателей социальных пенсий и ряда других выплат, всего около 4,1 миллиона человек. Социальные пенсии будут повышены на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Вот насколько вырастут некоторые виды социальных пенсий:

Средняя социальная пенсия: повышение на 938 рублей, до 13 455 рублей.

Пенсия детей-инвалидов: повышение на 1392 рубля, до 19 948 рублей.

Пенсия инвалидов с детства I группы: повышение на 1403 рубля, до 20 110 рублей.

Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву: повышение на 1269 рублей, до 18 236 рублей. Выплаты по потере кормильца, назначенные семьям таких военных, вырастут до 15 999 рублей. Также пенсии будут повышены для следующих категорий:

Участники Великой Отечественной войны.

Люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" или знаком "Житель осажденного Сталинграда".

Люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

Работники летно-испытательного состава, космонавты, получающие надбавки к пенсии за выслугу лет.

Военные, проходившие службу по призыву, члены их семей и участники добровольческих формирований.

Кроме того, выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной также будет повышена на 1767 рублей, до 25 322 рублей.

Следующее повышение пенсий ожидается 1 августа, при этом перерасчет будет касаться людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году. С 1 октября также планируется увеличение военных пенсий.