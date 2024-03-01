В Коми среднемесячная зарплата превысила 100 тысяч рублей
- 22:45 1 марта
- 0+
- Олег Помидоров
Комистат, в рамках доклада “Социально-экономическое положение республики“ сообщил, какие зарплаты были у жителей региона в 2023 году.
Так, в декабре 2023 года, среднемесячная номинальная начисленная зарплата перешагнула порог в 100 тысяч рублей. По сравнению с тем же периодом 2022 года отмечен рост на 13,6%. Не стоит забывать, что высокий размер оплаты труда в декабре связан с выплатами вознаграждений по итогам работы за 12 месяцев и премиями.
В ведомстве отметили, что в 2023 году, по предварительной информации, среднемесячная начисленная зарплата в Коми составила 76 811 рублей, что придало рост на 12,1%.
Региональные работники в сфере научных исследований получали в 2023 году самую высокую заработную плату – 390,7 тысяч рублей. Сотрудники газонефтяной отрасли зарабатывали в месяц около 231,2 тысяч рублей, а работники в сфере добычи полезных ископаемых – 204,6 тысяч рублей.