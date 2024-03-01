В Коми среднемесячная зарплата превысила 100 тысяч рублей

Комистат, в рамках доклада “Социально-экономическое положение республики“ сообщил, какие зарплаты были у жителей региона в 2023 году.

Так, в декабре 2023 года, среднемесячная номинальная начисленная зарплата перешагнула порог в 100 тысяч рублей. По сравнению с тем же периодом 2022 года отмечен рост на 13,6%. Не стоит забывать, что высокий размер оплаты труда в декабре связан с выплатами вознаграждений по итогам работы за 12 месяцев и премиями.