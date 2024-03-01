На некоторые районы Коми обрушится мощный снегопад: объявлено штормовое предупреждение

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» в Воркутинском, Интинском, Усинском и Печорском районах Коми объявлено штормовое предупреждение. С 6 ч до 18 часов 2 марта на северо-востоке ожидается снег, местами сильный (6 мм и более), временами с ухудшением видимости до 1000-300 метров. В Воркутинском районе синоптики спрогнозировали метель.



Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн. Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.