На некоторые районы Коми обрушится мощный снегопад: объявлено штормовое предупреждение
- 13:05 1 марта
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- Елизавета Петрова
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» в Воркутинском, Интинском, Усинском и Печорском районах Коми объявлено штормовое предупреждение.
С 6 ч до 18 часов 2 марта на северо-востоке ожидается снег, местами сильный (6 мм и более), временами с ухудшением видимости до 1000-300 метров. В Воркутинском районе синоптики спрогнозировали метель.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от туристических походов, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снег опасно отправляться в дальние поездки.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.