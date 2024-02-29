Какой будет погода в Сыктывкаре в первый день весны

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС рассказал, какой будет погода в Коми 1 марта.

В первый весенний день ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет небольшой и мокрый снег. Ветер южной четверти скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью -3…-8, а при прояснении опуститься до -9…-14, днем +1…-4 градуса.