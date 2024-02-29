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Какой будет погода в Сыктывкаре в первый день весны

Какой будет погода в Сыктывкаре в первый день весныФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС рассказал, какой будет погода в Коми 1 марта.

В первый весенний день ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет небольшой и мокрый снег. Ветер южной четверти скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью -3…-8, а при прояснении опуститься до -9…-14, днем +1…-4 градуса.

Жителей Сыктывкара ожидает облачная погода с прояснениями. Временами в столице Коми будет выпадать небольшой и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный, скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью -4…-6, а днем поднимется до -1…+1 градусов.
 

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