Какой будет погода в Сыктывкаре в первый день весны
- 23:00 29 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональный ЦГМС рассказал, какой будет погода в Коми 1 марта.
В первый весенний день ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет небольшой и мокрый снег. Ветер южной четверти скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью -3…-8, а при прояснении опуститься до -9…-14, днем +1…-4 градуса.
Жителей Сыктывкара ожидает облачная погода с прояснениями. Временами в столице Коми будет выпадать небольшой и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный, скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью -4…-6, а днем поднимется до -1…+1 градусов.