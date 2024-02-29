Школы одного из городов в Коми закрыли на карантин из-за менингита

В частности, на комиссии был рассмотрен вопрос о выявленных случаях генерализованной формы менингоккоковой инфекции, а также пять случаев типированного носительства в районе.

Комиссия приняла решение о введение карантина во всех средних образовательных учреждениях Печоры с 1 по 5 марта включительно. Также, на территории муниципалитета запрещено проведение мероприятий в закрытых учреждения культуры, спорта, а также допобразования детей, включая коммерческой направленности.

