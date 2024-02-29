Школы одного из городов в Коми закрыли на карантин из-за менингита
- 22:30 29 февраля
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- Олег Помидоров
фото администрации Печоры
29 февраля в стенах печорской мэрии совместно с Минздравом Коми прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.
В частности, на комиссии был рассмотрен вопрос о выявленных случаях генерализованной формы менингоккоковой инфекции, а также пять случаев типированного носительства в районе.
Комиссия приняла решение о введение карантина во всех средних образовательных учреждениях Печоры с 1 по 5 марта включительно. Также, на территории муниципалитета запрещено проведение мероприятий в закрытых учреждения культуры, спорта, а также допобразования детей, включая коммерческой направленности.