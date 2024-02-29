Жителя Коми осудили за продажу арестованной машины и избиение знакомого
- 22:30 29 февраля
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- Олег Помидоров
Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Зеленца. Его признали виновным в избиении и продажи арестованного автомобиля.
Суд установил, что в июне 2023 года житель села Зеленец был осужден за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время расследования уголовного дела на автомобиль был наложен арест, а сам транспорт был передан владельцу с условием запрета распоряжаться арестованным имуществом. Однако мужчина продал автомобиль своему знакомому до вынесения приговора.
В июле 2023 года на крыльце подъезда одного из многоквартирных домов этот же мужчина подрался со своим знакомым, нанеся удары ногами и руками по его голове. Это привело к открытой черепно-мозговой травмы.
Мужчина признал свою вину. По совокупности совершенных преступлений его приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на 2,1 года.