Жителя Коми осудили за продажу арестованной машины и избиение знакомого

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Зеленца. Его признали виновным в избиении и продажи арестованного автомобиля.

Суд установил, что в июне 2023 года житель села Зеленец был осужден за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время расследования уголовного дела на автомобиль был наложен арест, а сам транспорт был передан владельцу с условием запрета распоряжаться арестованным имуществом. Однако мужчина продал автомобиль своему знакомому до вынесения приговора.