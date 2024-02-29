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Жителя Коми осудили за продажу арестованной машины и избиение знакомого

Жителя Коми осудили за продажу арестованной машины и избиение знакомогоФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Зеленца. Его признали виновным в избиении и продажи арестованного автомобиля.

Суд установил, что в июне 2023 года житель села Зеленец был осужден за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время расследования уголовного дела на автомобиль был наложен арест, а сам транспорт был передан владельцу с условием запрета распоряжаться арестованным имуществом. Однако мужчина продал автомобиль своему знакомому до вынесения приговора.

В июле 2023 года на крыльце подъезда одного из многоквартирных домов этот же мужчина подрался со своим знакомым, нанеся удары ногами и руками по его голове. Это привело к открытой черепно-мозговой травмы.

Мужчина признал свою вину. По совокупности совершенных преступлений его приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на 2,1 года.
 

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