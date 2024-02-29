Представители от Коми прокомментировали послание Владимира Путина

29 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Его выступление продлилось чуть больше двух часов. Представители от Республики Коми присутствовавшие на послании главы государства дали эксклюзивные комментарии порталу “Про Город Сыктывкар”.

Председатель Общественной палаты Республики Коми Григорий Хатанзейский заявил, что доклад президента России был очень содержательным:

“Его послание, это своего рода стратегическая фундаментальная программа развития государства на ближайшие шесть лет. Президент озвучил ряд новых национальных проектов, касательно поддержки многодетных семей, молодежи, кадровой политики, развития новых технологий. В своем докладе он отразил практически все сферы жизнедеятельности государства от которого зависит дальнейшее развитие и благополучие наших граждан. Также Владимир Путин озвучил внушительные суммы. На одно только здравоохранение дополнительно будет выделено триллион рублей, в том числе на модернизацию учреждений здравоохранения и строительству новых объектов по оказанию помощи гражданам. Президент подчеркнул, что эти средства уже учтены и у нас они есть. В докладе он предал нам всем уверенность в завтрашнем дне и дал нам понять, что несмотря на все угрозы и вызовы, которые стояли и стоят перед страной, они все решаемы в совместной работе власти, бизнеса и гражданского общества. Особое внимание он уделил в дальнейшем анализе и оценки реализации нацпроектов и госпрограмм, которые нацелены на улучшение качества жизни и это своего рода, для нас и общественников это посыл на дальнейшую работу”, – сообщил руководитель Общественной палаты Коми.

Также Григорий Хатанзейский особо подчеркнул поддержку президентов участников СВО и их семей