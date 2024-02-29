Представители от Коми прокомментировали послание Владимира Путина
- 18:00 29 февраля
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- Олег Помидоров
29 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Его выступление продлилось чуть больше двух часов. Представители от Республики Коми присутствовавшие на послании главы государства дали эксклюзивные комментарии порталу “Про Город Сыктывкар”.
Председатель Общественной палаты Республики Коми Григорий Хатанзейский заявил, что доклад президента России был очень содержательным:
“Его послание, это своего рода стратегическая фундаментальная программа развития государства на ближайшие шесть лет. Президент озвучил ряд новых национальных проектов, касательно поддержки многодетных семей, молодежи, кадровой политики, развития новых технологий. В своем докладе он отразил практически все сферы жизнедеятельности государства от которого зависит дальнейшее развитие и благополучие наших граждан. Также Владимир Путин озвучил внушительные суммы. На одно только здравоохранение дополнительно будет выделено триллион рублей, в том числе на модернизацию учреждений здравоохранения и строительству новых объектов по оказанию помощи гражданам. Президент подчеркнул, что эти средства уже учтены и у нас они есть. В докладе он предал нам всем уверенность в завтрашнем дне и дал нам понять, что несмотря на все угрозы и вызовы, которые стояли и стоят перед страной, они все решаемы в совместной работе власти, бизнеса и гражданского общества. Особое внимание он уделил в дальнейшем анализе и оценки реализации нацпроектов и госпрограмм, которые нацелены на улучшение качества жизни и это своего рода, для нас и общественников это посыл на дальнейшую работу”, – сообщил руководитель Общественной палаты Коми.
Также Григорий Хатанзейский особо подчеркнул поддержку президентов участников СВО и их семей
“Всепобеждающей силой является наша культурное и национальное многообразие и вместе мы победим”, – подчеркнул председатель Общественной палаты региона.
Сенатор Совета Федерации от Республики Коми Елена Шумилова заявила, что предложение Владимира Путина о списании ⅔ задолженности по бюджетным кредитам это очень важно для Республики Коми.
“Дело в том, что за три года у нас была нарощенна кредитная нагрузка на бюджет республики, и для нас это предложение по списанию ⅔, послужит хорошим стимулом для развития экономики и оздоровление экономической ситуации. Это значит у Республики Коми будет возможность принять участие во многих федеральных проектах с выделением дополнительных федеральных средств. Это позволит пересмотреть инвестиционные программы по поддержке региона на предстоящие 3-6 лет”, – заявила сенатор.
Также Елена Шумилова отметила, что посыл Президент касается арктических регионов, включая территории где сейчас идет активная недродобыча и переработка. По мнению сенатора, перед арктическими регионами откроются перспективы не только для крупнейшего месторождения бокситов, как сырья для алюминия, а также возможность включение Ярегского месторождения в эту программу.
“Также это добавит преимущества в переработке уникального сырья в незамерзающие топлива для арктики, медицинские парафины и белые масла для арктических территорий. В целом будет оказываться поддержка предприятиям глубокой переработки которые работают на территориях и активно участвуют в социально-экономической жизни Республики Коми. Также сейчас будут вкладываться беспрецедентные суммы в НЕОКРы, и для Ухты и вообще республики, которые работают по углеводородам и в переработке леса, это хороший стимул для привлечения молодых кадров, трудоустройству, и развития экономики”, – сообщила сенатор Елена Шумилова.
Председатель Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачев отметил, что в послании президент представил программу сильной суверенной страны, которая, несмотря на санкционную агрессию, имеет четкие планы и выверенную политику по реальному улучшению качества жизни ее граждан.
“Об этом говорят масштабные инвестиции в демографию, экономику, инфраструктуру, новые национальные проекты - "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Экономика данных", "Кадры". Особое внимание было уделено нашим защитникам Отечества – участникам и ветеранам СВО, которые, как сказал Владимир Владимирович, должны стать элитой общества и занять ведущие позиции в системе образования, бизнеса, госуправления – для этого вводится кадровая программа «Время героев»”, – сообщил председатель Госсовета Коми.
Также Сергей Усачев отметил существенную помощь федерального центра, которая будет оказана регионам, в частности по снижению долговой нагрузки в результате списания 2\3 задолженности по бюджетным кредитам.
“Освободившиеся средства можно будет направить на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций, что очень актуально для нашей республики. Важной, я считаю, прозвучавшую информацию о поддержке малого и среднего бизнеса, их освобождении от ряда регулярных проверок и предоставлении дополнительных льгот, а также справедливом распределении налогового бремени - в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы”, – сообщил председатель Государственного Совета Коми.
Сергей Усачев добавил, что в обращении лидера государства была услышана уверенность, сила и глубокая ответственность за нашу страну.
“Как верно было отмечено, Россия – одна большая семья, и мы сделаем все, чтобы она была процветающей и успешной”, – подытожил председатель Госсовета Коми.