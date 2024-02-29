В одном из районов Коми в этом году благоустроят три территории для семейного и детского отдыха

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Княжпогостском районе в 2023 году запланировано благоустройство трех территорий, предназначенных для семейного и детского отдыха.

В поселке Чиньяворык продолжится обновление детской площадки «Березовая роща», которая станет еще более привлекательной и функциональной. В Синдоре начнется обустройство нового детского городка по улице Гагарина, где юные жители смогут проводить время с удовольствием и пользой. Кроме того, в Емве будет создан парк семейного отдыха, объединяющий все возрастные группы в едином пространстве для совместного досуга и общения.