В одном из районов Коми в этом году благоустроят три территории для семейного и детского отдыха
- 13:09 29 февраля
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- Елизавета Петрова
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Княжпогостском районе в 2023 году запланировано благоустройство трех территорий, предназначенных для семейного и детского отдыха.
В поселке Чиньяворык продолжится обновление детской площадки «Березовая роща», которая станет еще более привлекательной и функциональной. В Синдоре начнется обустройство нового детского городка по улице Гагарина, где юные жители смогут проводить время с удовольствием и пользой. Кроме того, в Емве будет создан парк семейного отдыха, объединяющий все возрастные группы в едином пространстве для совместного досуга и общения.
За последние два года в Княжпогостском районе уже реализован ряд проектов по благоустройству общественных территорий. В 2022 году был построен семейный парк в Емве, ставший центром притяжения для жителей всех поколений.
В Синдоре парк отдыха преобразился благодаря обновлению пешеходных дорожек, сделав прогулки более комфортными и приятными. Также в Чиньяворыке был запущен первый этап благоустройства детской площадки «Березовая роща», в результате чего дети получили новое игровое оборудование, способствующее их физическому и эмоциональному развитию.
В 2022 году в районе были благоустроены еще четыре общественные территории. Территория кладбища в Чиньяворыке стала более ухоженной и благоустроенной, обеспечив достойные условия для посещения места захоронения близких. Тротуар от моста через реку Кылтовка, по улице Совхозной и улице Октябрьской в Емве повысил безопасность и удобство пешеходов.