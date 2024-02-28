Житель Коми пришел в магазин с топором для выяснения отношений

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в поселке Войвож ранее судимый местный житель пришел в магазин с топором. Выяснилось, что 25 ноября 2023 года в магазине между мужчиной и продавцом случился словесный конфликт. После этого, местный житель не захотел покидать магазин, после чего зашел в подсобку и взял там топор. Вернувшись в торговый зал, житель поселка замахивался топором на продавца. Также он грозился его убить.

Суд принял во внимание тот факт, что потерпевший имел полное право воспринимать угрозу убийством как реально осуществимую, так как до этого между ним и покупателем произошел конфликт. Также суд признал рецидив преступлений, так как мужчина совершил это, имея судимость за ранее совершенное умышленное преступление.