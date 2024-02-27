Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 28 февраля

Региональный ЦГМС сообщил, какую погоду можно ожидать на территории Республики Коми 28 февраля.

Так, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки, среди которых снег и мокрый снег. В отдельных районах республики синоптики предполагают гололедно-изморозевое отложение. Ветер в южных районах региона будет юго-западным, в северных – западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. На крайнем северо-востоке днем скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Температура ночью -1…-6, а днем +2…-3 градусов.