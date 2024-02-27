Беременной жительнице Коми потребовалась помощь спасателей
- 20:00 27 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Как рассказали в “Спас-Коми”, ухтинскому аварийно-спасательному отряду Комитету ГО и ЧС 23 февраля пришлось направиться на помощь беременной женщине.
Выяснилось, что беременная жительница Ухты не смогла самостоятельно снять с пальца кольцо, пришлось обратиться в службу спасения.
В тот момент, когда сотрудники “Спас-Коми” прибыли на место происшествия, у беременной женщины опух палец. Для спасения женщины, спасатели применили капроновую нить и высвободили палец.