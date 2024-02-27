В Республике Коми впервые с начала 2024 года умер пациент с коронавирусом

За последние семь дней в регионе официально подтвердили 194 новых случая заболеваний ковидом.

Как сообщили на сайте Объясняем.рф, на прошлой неделе с 19 по 25 февраля в России госпитализировали 2970 человек с новой коронавирусной инфекцией. При этом, число госпитализаций с ковидом увеличилось в 27 регионах страны. В Коми за этот промежуток времени были госпитализированы 15 пациентов с симптомами коронавируса.