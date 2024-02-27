Синоптики спрогнозировали 27 февраля в Коми ветер, гололед и мокрый снег

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На большей части территории Коми 27 февраля прогнозируются облачные условия с прояснениями, возможны кратковременные осадки в виде снега и метели. В Усть-Цильме и Воркуте ожидается относительно теплая погода с температурой воздуха от -1 до +1 градуса Цельсия. В Сыктывкаре, Объячево, Ухте, Вуктыле, Печоре, Инте и Усинске температурные значения будут колебаться от 0 до -2 градусов Цельсия.

Самая низкая температура, от -1 до -3 градусов Цельсия, ожидается в Троицко-Печорске. В течение дня ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. На крайнем северо-востоке республики в ночное время возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сопровождаемые метелью.

Водителям и пешеходам следует быть максимально осторожными в связи с ухудшением видимости и сложными дорожными условиями. Рекомендуется снижать скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Также необходимо тепло одеваться, так как низкие температуры могут привести к обморожению. По данным Коми ЦГМС, в ближайшие дни погода в республике будет оставаться преимущественно облачной с периодическими прояснениями.